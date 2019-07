Aar Li Nu Bokk: le préfet de Guédiawaye autorise son rassemblement de cet après-midi

Les rassemblements pacifiques de la Plateforme Aar Li Niou Bokk ne se tiennent pas seulement à Dakar. Dans les régions et dans la banlieue dakaroise également, des manifestations sont organisées par des membres de cette structure, qui réclament toute la lumière sur l’affaire Pétro-Tim.



Cet après-midi, ce sera au tour des camarades de Cheikh Tidiane Dièye de la section de Guédiawaye, de manifester de manière pacifique dans la ville, dont le maire n’est personne d’autre qu’Aliou Sall, source de toute cette polémique. Les organisateurs Babacar Mbaye Ngaraaf, Moustapha Seck et Diadji Ngom ont reçu, hier, le document leur notifiant l’autorisation de se rassembler pacifiquement à Guédiawaye. Selon le récépissé signé par le préfet du département, la manifestation se tiendra entre 15 heures et 18 heures sur l’esplanade du stade Amadou Barry de Guédiawaye.

