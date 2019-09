Aar Li Nu bokk : Manifestation dispersée, Karim Xrum Xaxx et Cie arrêtés

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

La série de manifestation se poursuit à Dakar. Aujourd’hui, encore une manifestation de membre du mouvement Aar Li Nu Bokk, Abdou Karim Guèye, alias Xrum Xaxx, Leuz, Jean-Paul, Baba, El hadj et Mbaye Ndiaye ont été arrêtés et conduits au Commissariat du Plateau.



Et, il a été annoncé la présence de leurs avocats au Commissariat.



Affaire à suivre…



