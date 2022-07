Aar Sénégal compte sur les frustrés pour gagner Podor, selon sa tête de liste

La tête de liste départementale de la coalition ‘’Alternative pour une Assemblée de rupture" (AAR-Sénégal), Ibrahima Malick Sy, assure que son camp va remporter la victoire, à l’issue du scrutin des législatives de dimanche prochain à Podor, renseigne l'Aps.



Il dit ‘’surfer’’ pour cela sur les frustrations des Podorois ‘’laissés en rade’’ par la mouvance présidentielle.



S’il est le député au soir du 31 juillet prochain, il promet de porter à l’hémicycle les ’’nombreux maux’’ dont souffre ce vaste département qui a ‘’la taille d’une région’’.



La tête de liste d’AAR-Sénégal poursuit sa campagne en privilégiant le ‘’porte-à-porte’’ depuis le démarrage de sa campagne.



Mercredi, il s’est rendu dans plusieurs maisons du quartier Thioffy de Podor et se dit ‘’très confiant’’ après sa rencontre avec les électeurs.



‘’Je me suis lancé le défi de renverser la tendance", a-t-il déclaré en allusion à sa volonté de mettre fin à la suprématie de la mouvance présidentielle. Selon lui, le challenge est ‘’énorme’’, mais pas ’’impossible’’.



Ibrahima Malick Sy précise que sa stratégie est toute simple : il compte ‘’surfer’’ sur une vague de ‘’frustrations’’ et de ‘’mécontentements’ ‘créés par les investitures de la coalition au pouvoir.



’’Mes adversaires de BBY n’ont pas choisi un seul fils de Podor. Je vais alors demander à mes concitoyens de Podor de voter pour moi’’, explique-t-il.



Celui qui se considère comme ‘’le porte-voix de Podor’’, va en priorité plaider pour l’érection de l’un ’’des plus vastes départements du Sénégal en région’’.



Il a dit avoir réuni dans ‘’un coin de sa mémoire’’ plusieurs maux dont souffre la zone, parmi lesquels il y a en priorité la lutte contre ’’l’avancée du désert", qui constitue une sérieuse menace.



Un de ses autres combats concerne aussi la création d’usines de transformation de tomate et d’oignon, ce qui constitue selon lui un moyen de créer des emplois pour les jeunes.



Ibrahima Malick Sy souligne que lui et sa colistière Aissata Ousmane Ly, ancienne adjointe au maire de Guédé-Village, ainsi que Saidou Ibrahima Ly, investi sur la liste nationale d’AAR-Sénégal, travaillent sur ces questions et bien d’autres, pour qu’au soir du 31 juillet 2022, leur coalition remporte une victoire éclatante dans le département de Podor.