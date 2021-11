Ababacar Sédikh Bèye, le sens d’un engagement ! Certains diront qu’il force le respect à première vue, un homme de confiance, mesuré et accessible. Il est présent sans relâche aux côtés des populations de la commune de Dieuppeul-Derklé, par le fait également qu’il soit un digne fils de la localité.



C’est sur cet homme discret, courtois et rigoureux que le Sénégal a misé pour relancer un bastion de l’économie nationale : le Port Autonome de Dakar. Fortement imprégné de la culture de l’innovation, il fait du dialogue une nécessité.



Il ne se limite ni se satisfait des acquis, car construire le futur impose de s’intéresser aux véritables enjeux de développement. En cela, il fait toute la différence. D’autres diront que c’est un homme de développement.



Et d’aucuns relèveront l’économiste, le statisticien émérite aux multiples facettes, dont aucune ne nous étrangère, car elles rappellent les vertus historiques qui nous ont fait sénégalais. Résolument ancré dans ses racines, il ne boude pas l’avenir qu’il aborde avec allégresse, dans une démarche inclusive qui mise sur toutes les forces vives autour de lui.



La commune de Dieuppeul-Derklé saura compter sur sa vision éclairée pour l’émergence, faite de générosité et de don de soi. Sa seule préoccupation, être au cœur des administrés, demeurer avec l’administré, vivre, avancer et construire avec lui. Combattre tout ce qui nuit à l’intérêt de la commune,, relève du courage et l’heure nous est venue d’être uniquement de Dieuppeul-Derklé avec la fierté de nous dire que cela suffit.



Aimer sa commune, il ne fait pas que le dire, il le prouve. Nous devons l’aider à porter ce projet né de l’ambition de bien faire et se nourrit de l’engagement exclusif de porter Dieuppeul-Derklé comme l’une des meilleures communes du Sénégal. Est-il nécessaire d’en dire davantage ? ses actes parlent pour lui et nous marcherons du même pas, unis, la main tendue vers l’autre.



Au rendez-vous de l’émergence et de l’innovation, nous répondrons présents à vos côtés, Monsieur le Maire !

Banel NDIAYE



