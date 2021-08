Abass Fall, Coordonnateur Pastef Dakar : «D’ici la semaine prochaine, notre grande coalition sera fin prête» Coordonnateur du parti Pastef dans la région de Dakar, Abass Fall se dit serein quant à l’issue des pourparlers politiques en cours entre sa formation et les autres forces de l’opposition en vue de la mise en place de la grande coalition annoncée par Sonko. Si ce patron des « Patriotes » dans la capitale n’a pipé mot au sujet des noms des leaders qui vont s’allier avec le Pastef, il a quand même révélé la gestation d’une lourde machine électorale. Le Témoin

« Nous sommes conscients d’être la principale force politique de l’opposition dans ce pays. Mais il n’empêche, nous allons partir à ces élections locales avec une grande coalition. Parce que l’objectif principal, c’est d’anéantir le peu de forces qui restent avec Macky Sall. Car, il est déjà diminué depuis le rapport de forces que nous lui avons imposé lors des évènements de mars dernier ».



« Et pour cela, le Pastef est en passe de mettre sur place, avec des alliés, une coalition qui va regrouper les formations de l’opposition les plus significatives pour faire face au pouvoir dans toutes les localités du pays. L’autre aspect est le fait que ces élections locales constituent des primaires pour nous mais également pour toute l’opposition.



Et ce qui est sûr, c’est qu’il y a beaucoup de partis politiques qui sont prêts à nous rejoindre. Les discussions sont en cours. C’est pourquoi, dans les prochains jours, voire d’ici la semaine prochaine, notre grande coalition sera fin prête ».

