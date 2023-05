Abass Fall utilise son statut de député, pour diffamer sans preuves l'aide de camp du Président L'affaire Ousmane Sonko continue de susciter des réactions et des débats houleux au sein de la scène politique sénégalaise. Récemment, Abass Fall, député de l'opposition, a utilisé son manteau parlementaire pour diffamer l'aide de camp du Président, le Général Ndiaye. Cependant, il convient de souligner qu'il n'y a aucun lien de parenté entre le Général Ndiaye et le juge en charge de l'affaire Ousmane Sonko.



Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2023 à 17:50 | | 2 commentaire(s)|

Dans ses déclarations, Abass Fall accuse le Général Ndiaye d'interférence dans l'affaire judiciaire impliquant Ousmane Sonko, sans apporter de preuves concrètes à l'appui de ses allégations. Il est important de souligner que l'immunité parlementaire n'est pas conçue pour permettre aux députés de diffamer gratuitement des individus sans preuves tangibles.



L'utilisation du statut de député pour diffamer des fonctionnaires de l'État est non seulement inappropriée, mais cela remet également en question l'honorabilité d'Abass Fall. Les représentants du peuple ont la responsabilité de mener des débats constructifs et de respecter les principes démocratiques fondamentaux, plutôt que de se livrer à des attaques personnelles infondées.



Il est important de souligner que les serviteurs de l'État, tels que le Général Ndiaye, sont liés par leur devoir de réserve et ne peuvent pas répondre publiquement à de telles accusations diffamatoires. Cette situation crée un déséquilibre dans le débat public et nuit à la crédibilité de ceux qui utilisent leur position pour attaquer des individus qui ne peuvent pas se défendre publiquement.



Il est également nécessaire de mettre en lumière la stratégie récurrente du parti politique Pastef, consistant à remettre en question constamment l'intégrité des juges en charge de l'affaire Sonko. Cette tactique vise à discréditer le verdict qui sera prononcé et à alimenter des doutes quant à l'impartialité du système judiciaire. Cependant, il est important de rappeler que la récusation permanente des juges sans preuves solides et crédibles ne peut en aucun cas affaiblir l'intégrité de la justice.



Il est primordial de promouvoir un débat politique sain, basé sur des arguments factuels et respectueux des principes démocratiques. Les représentants du peuple ont la responsabilité d'utiliser leur position de manière responsable et de contribuer à la construction d'une société basée sur la confiance et le respect mutuel.



En conclusion, l'utilisation du statut de député par Abass Fall pour diffamer l'aide de camp du Président sans preuves tangibles est inacceptable. L'immunité parlementaire ne doit pas être utilisée pour diffuser des allégations infondées. Il est essentiel de promouvoir des débats politiques constructifs, basés sur des faits et respectueux des institutions de l'État.

