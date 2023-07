Abba Mbaye à ses collègues du Pastef : «Qu'on nous insulte et nous taxe de dealers, mais le temps est le meilleur des juges»

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2023 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

«Ceux qui ignorent le passé, sont condamnés à cause de leurs erreurs. Il y a quelques années, l'opposition a mis en place une coalition du nom de Front Siggil Sénégal pour faire face au régime du Président Wade aux Locales de 2009, avec les résultats qu'on connaît. Beaucoup de maires le sont devenus à l'époque grâce au front. Il a été convenu de présenter une candidature unique à la Présidentielle de 2012. Mais Dieu a fait que Macky Sall s'est fait élire président de la République.



Donc, discuter pour le bien du pays, n'a rien à voir avec le président de la République. C'est Dieu qui décide de celui qui deviendra Président. Si Dieu décide que Ousmane Sonko ou Khalifa Sall deviendra Président, personne n'y pourra rien. Macky Sall a fait ses deux mandats. C'est fini. Donc, il faut respecter la dignité des gens. Dans une démocratie, on n’a pas une carte à jouer, mais un rôle à jouer. Chaque acteur politique a une responsabilité devant son peuple et ses militants. Il est important que chaque acteur soit à la hauteur des enjeux des moments.



C'est pourquoi, Taxawu Sénégal est allé au dialogue. Nous l'assumons totalement. Nous allons voter tous les textes issus du dialogue national. Qu'on nous insulte et nous taxe de dealers ou de traîtres, mais on est suffisamment expérimenté pour savoir que le temps est le meilleur des juges. On ne permet à personne de marcher sur notre histoire qui commence en 2009 avec Benno Siggil Sénégal. Nous avons voté non au référendum. Le combat contre le troisième mandat a commencé en 2018. Donc, ceux qui n'étaient pas là, ne peuvent faire la leçon. Respectons-nous !















L'As

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook