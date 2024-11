Abba Mbaye sur sa décision de rupture : «Khalifa Sall et Barth ont poussé Taxawu au suicide » IGFM- Abba Mbaye et Taxawu Sénégal c’est fini. L’ex-député, qui n’a pas du tout aimé la façon dont les législatives ont été managés par son parti, a chargé Khalifa Sall et Barthelemy Dias dans un entretien dans les colonnes de «Les Échos»

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2024 à 16:53 | | 1 commentaire(s)|

«Je n'ai pas battu campagne parce que je ne partageais pas du tout le spectacle qui s'offrait à moi. J'ai été horrifié et choqué par les choix que Khalifa Sall et Barthélemy Dias ont eu à faire. J'entends çà et là les gens dire que Khalifa Sall a été trahi; il n'en est rien. C'est lui qui a donné carte blanche à Barthélemy Dias, qui a procédé aux investitures. Ce dernier a donc investi en fonction de ses intérêts. Et, à partir du moment où il a fait ce choix, Khalifa Sall aurait dû avoir l'honnêteté de le dire à ses partisans. »



Le suicide



«Après tous les sacrifices que les jeunes de Taxawu Sénégal ont faits, enduré pour lui, Khalifa Sall n'aurait pas dû accepter que d'autres jeunes soient privilégiés au détriment des jeunes de Taxawu. Ces élections anticipées n'étaient pas des élections de coalition ou d'entité. Elles devraient nous permettre de nous réorganiser, de nous repositionner dans le champ politique. Le seul constat, c'est que Khalifa Sall et Barthélemy ont suicidé Taxawu Sénégal.»



Le divorce



«Quand j'ai demandé à Barthélemy Dias pourquoi je devais être investi après leur Bloc générationnel, après Anta Babacar Ngom, Thiemo Bocoum et Pape Djibril Fall ; après tous les combats que j'ai menés pour Taxawu durant les 15 ans de compagnonnage, il m'a répondu que ces gens-là ont des organisations politiques. Une réponse mortelle pour moi.



"Tous les combats politiques menés pour l'organisation que nous partageons ne comptent clairement pas. Donc la seule évidence qui s'impose à moi, c'est que nous n'avons plus rien à faire à Taxawu Sénégal. Nous n'avons plus rien à faire à côté de Khalifa Sall et Barthélemy Dias.»



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook