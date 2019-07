Abbé Alphonse B. Ndour: " Nous sommes honorés d'avoir choisi feu Bruno Diatta comme parrain..." Pour leur 4e édition du Pèlerinage de Popenguine, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont choisi feu Bruno Diatta comme parrain. Selon Abbé Alphonse Birame Ndour, Aumônier des FDS, plusieurs raisons ont motivé ce choix pour la présente édition qui se tiendra du vendredi 05 au dimanche 07 juillet 2019, sous le thème : "Heureux les artisans de paix".

"Nous sommes honorés d'avoir choisi son Excellence Feu Bruno Diatta comme parrain et de pouvoir le présenter aux générations futures..." a indiqué l'Abbé au micro de leral.net.

