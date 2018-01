Abdallah Dionne : « «L’enjeu du Crédit hôtelier et touristique (CHT) est de faire du tourisme un levier de développement économique et un moteur de croissance »

«L’enjeu du Crédit hôtelier et touristique (CHT) est de créer les conditions pour faire du tourisme un levier de développement économique et un moteur de croissance. Cela est possible grâce à la position stratégique du Sénégal sur la route de l’Atlantique et à ses atouts culturels», a expliqué le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne qui présidait la cérémonie de signature de la deuxième convention de financement du CHT au profit de 12 bénéficiaires de 7 régions du pays.Au total 946 186 622 millions FCFA ont été accordés, jeudi à Dakar, à 12 bénéficiaires dans le cadre de la deuxième convention de financement du Crédit hôtelier et touristique (CHT) initié par le ministère du Tourisme à travers l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) en partenariat avec la Banque nationale de développement économique (BNDE).

