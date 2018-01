Abdou Aziz Guèye, Président USO : « Pas de notification pour jouer la 10e journée » Suite à la volonté du Comité exécutif de la FSF d’intégrer l’USO pour le compte de la 10e journée de la Ligue 1, le président de l’US Ouakam, Abdoul Aziz Guèye, affirme dans le quotidien "Stades" du jour, que son équipe n’a pas encore reçu la notification, mais est déjà prête et attend de connaître les modalités.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2018 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

« Nous sommes prêts pour jouer la 10e journée », a réagi le président de l’USO, Abdoul Aziz Guèye, à la suite du souhait du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football de réintégrer l’USO pour le compte de la 10e journée prévue le week-end prochain. « Nous avons appris la décision de la fédération de nous intégrer dès la 10e journée à travers la presse. Nous n’avons pas encore reçu la notification ni la proposition de calendrier. Comme on l’a dit en conférence de presse, on attend les propositions de la fédé et de la Ligue car on ne peut pas nous programmer sans nous avertir ».



Interpellé sur l’équipe que l’US Ouakam pourrait présenter en cas de confirmation de la programmation, le président dit « préférer taire le nom de l’entraîneur » mais assure « que les dirigeants ne sont pas restés les bras croisés pendant tout ce temps » et que tout est calé « concernant le staff technique et les joueurs ».



