Abdou Badj (directeur technique national) : « Pourquoi les combats Modou Lo vs Lac 2 et Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux m’ont déçu »

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Avril 2018 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

Dans un entretien accordé à "Sunu Lamb", le Directeur technique national de la lutte, Abdou Badj dit avoir été déçu du combat de Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux et Modou Lo vs Lac 2.



« Les combats Modou Lo vs Lac 2 et Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux m’ont laissé sur ma faim. Ils se sont cognés. Ils se sont accrochés. Ils n’ont pas bien lutté car la lutte est un dialogue qui appelle action sur action ou action suivie d’une réaction. Mais certains veulent lutter au moment où d’autres bloquent le combat. Les combats de la jeune garde de l’arène m’ont le plus ébloui parce qu’avec les espoirs, on est gâté », a-t-il dit.

