Abdou Bara Dolly Mbacké en garde-à-vue : Le député a le soutien de l’inter-coalition Yaw-Wallu Une délégation de Yewwi askan wi et de Wallu Sénégal s’est rendue hier dans la soirée à la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) pour prendre les nouvelles du député Abdou Bara Dolly Mbacké, nous apprend « L’As »

Vendredi 10 Juin 2022

Le député y était en train d’être auditionné par rapport à ses propos tenus à l’encontre du Chef de l’Etat, lors du grand rassemblement du mercredi à la place de la Nation.



Parmi les responsables de l’opposition, il y avait Khalifa Sall, Moussa Tine, Mamadou Lamine Diallo, Aida Mbodj, Habib Sy etc.. Les limiers ont été saisis par le procureur de la République pour cueillir et entendre le député libéral. Affaire à suivre…



