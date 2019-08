Abdou Bara Mbacké Dolly : « Si Aliou Sall se rend aux USA ou en Angleterre… » Le député de Bokk Guis Guis, Serigne Abdou Bara Mbacké Dolly met au défi Aliou Sall de se rendre aux Etats-Unis ou en Angleterre. Et pour cause, jure-t-il, « s’il se rend là-bas, je démissionne de mon poste de député. Il n’ose pas y aller, parce qu’il sera arrêté ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Abdou Bara Mbacké Dolly qui a tenu ses propos relayés par la RFM, hier, face à la presse, informe que Ousmane Sonko et lui sont allés déposer plainte contre le frère du président dans ces deux pays dans le cadre du scandale de 10 milliards de dollars dans lequel il est cité avec l’homme d’affaire Frank Timis.

