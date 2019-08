Abdou Diallo: « nous attendons plus que la grâce pour Khalifa Sall » Il est l’initiateur de la pétition pour la libération de Khalifa Sall, Abdou Diallo ne cache pas sa déception de voir que le président de la République n’a pas encore accordé sa grâce à l’ancien maire de Dakar.

« La pétition a été signée par des milliers de Sénégalais. La libération de Khalifa est devenue une demande nationale et populaire. Une demande du peuple à laquelle Macky Sall doit accéder, puisque c’est le peuple qui l’a élu », a dit Abdou Diallo sur la RFM.



Toutefois, précise-t-il, « notre objectif n’est pas la simple libération de Khalifa Sall. Nous attendons plus que la grâce. Nous voulons qu’il soit libéré et qu’il retrouve tous ses droits civiques et citoyens », a-t-il ajouté.

