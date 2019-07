Abdou Diouf sur le décès de Tanor Dieng: «J’ai perdu un fils» Comme annoncé, l’ancien président de la République, Abdou Diouf et son épouse, étaient, hier à Fann Résidence pour présenter leurs condoléances à la famille du défunt, suite au décès d’Ousmane Tanor Dieng, lundi dernier.

«J’ai perdu un fils. Ousmane Tanor Dieng est resté jusqu’à sa mort un homme d’État qui n’a jamais trahi de secrets d’État. C’est le Sénégal et l’Afrique toute entière qui pleurent sa disparition», a témoigné l’ex-chef de l’Etat, dans des propos relayés par Le Quotidien.



Abdou Diouf a affirmé que le défunt a toujours rempli avec satisfaction les missions qui lui ont été confiées, notamment la gestion du Parti socialiste.

