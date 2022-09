Abdou K. Sall non reconduit dans le nouvel attelage: Ce qui pourrait l'expliquer Le désormais ex ministre de l’Environnement et du Développement durable ne fait pas partie du nouvel attelage gouvernemental. Il est remplacé à son poste par Alioune Ndoye. Mais c’est sans amertume que Abdou Karim Sall a accueilli cette nouvelle. Voici sa publication sur Facebook.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Septembre 2022 à 10:17

Cependant, une source proche de son entourage estime que c'est l'arrivée de Pape Sagna Mbaye, qui aurait faussé les calculs du Président Macky Sall.



" En effet, la non reconduction de Abdou Karim Sall pourrait résulter de l'entrée de Pape Sagna Mbaye. Pikine ne peut pas avoir techniquement deux ministres de la République, alors que Guédiawaye et Keur Massar n'en ont pas. Ceci pour expliquer cela ", a rapporté la source.



