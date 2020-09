Abdou Karim FOFANA : "Pourquoi nous avons créé 27 pôles urbains.." e Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, M. Abdou Karim Fofana, a ouvert, ce lundi 14 septembre, un atelier de partage d'informations sur le projet 100000 logements avec les parlementaires et les élus locaux. Dans cette vidéo tirée de la rencontre, il revient sur l'importance des pôles urbains dans le développement de secteurs clés de l'économie.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos