Abdou Karim Fofana: « Macky Sall a le droit de se reposer »

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Août 2019 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a profité de l’émission "Jury du dimanche", pour répondre à ceux qui reprochent au président de la République d’avoir pris des vacances.



Selon lui, Macky Sall a le droit de prendre des vacances comme tout le monde. « La fonction présidentielle est très prenante. Macky Sall a le droit de se reposer. C’est un être humain. Il a besoin de se ressourcer, d’avoir un peu d’espace de respiration. Cela se passe dans toutes les démocraties du monde. Il faut que le Président se repose », défend-il.



Pour ce qui est des membres du gouvernement, il a indiqué que ces derniers sont en pause gouvernementale et non en vacances.









Emedia.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos