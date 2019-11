Abdou Karim Fofana : « Nous ne sommes pas superman… le Ter ne démarrera pas en fin novembre » Le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’Hygiène publique a fait un aveu de taille ce dimanche dans l’émission Grand Jury, en affirmant que le Train Express Régional (Ter), ne roulera pas à la fin du mois de novembre, comme annoncé.

« Je pense que cela ne va pas démarrer en novembre. La date du 30 novembre n’est pas possible. Nous ne sommes pas superman. Il faut de la tolérance. C’est la première fois que nous avons un projet de cette taille. C’est un projet complexe », a déclaré le ministre de l’Urbanisme

Selon lui, attendre 3 ou 4 mois de plus n’est pas aussi grave, soulignant que « des tests sont en cours et le lancement pourrait intervenir en début d’année prochaine ».



