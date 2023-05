Abdou Karim Fofana : "Ousmane Sonko fait dans la provocation des FDS, l'Etat restera ferme" Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana était, ce samedi 27 mai 2023, l'invité du journal du soir de TV5. L'occasion de revenir sur la caravane d'Ousmane Sonko qui, déclare le ministre, est "dans une logique de provocation quotidienne des forces de défense et de sécurité", afin d'être arrêté pour un autre motif que celui pour lequel il a été jugé récemment et dont le verdict est attendu le 1er juin prochain.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Mai 2023 à 01:20

Pour cela, le leader de Pastef est prêt à envoyer des enfants risquer leurs vies, en défiant les forces de défense et de sécurité ; attitude que le porte-parole du gouvernement a qualifié de lâche et d’irresponsable.



Abdou Karim Fofana relève aussi, concernant les attaques de hackers subies par des sites web institutionnels, qu'il y a " une coïncidence troublante entre le procès d’Ousmane Sonko et ces tentatives de sabotage des infrastructures informatiques de l’Etat ” vouées à l'échec.



Le ministre a réitéré la posture de fermeté de l'Etat pour prévenir les troubles à l’ordre public, d’autant que les dispositions de l’article 96 du Code pénal sont violées, éviter les pertes en vies humaines, assurer la quiétude des Sénégalais et protéger les travailleurs ainsi que les entreprises du ralentissement de l'économie.







