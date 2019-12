Abdou Karim Fofana : « les opérations de désencombrement vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année » Les opérations de désencombrement dans Dakar vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana.

« Nous avons repris les opérations en novembre et elles vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, en raison de 3 à 4 opérations par semaine. A ce jour une trentaine de personnes ont été arrêtées. Il faut dire que des gens reviennent sur les lieux déjà nettoyés, mais nous avons mis en place une brigade de lutte contre l’insalubrité et les encombrements (Brise) qui va assurer le suivi des opérations », a dit Abdou Karim Fofana lors du vote du budget de son département à l’Assemblée nationale.

Concernant la décharge de Mbeubeus, il a annoncé qu’une décision sera prise d’ici février à l’issue des négociations avec la banque mondiale concernant la gestion des déchets au Sénégal.



