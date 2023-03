Abdou Karim Fofana sur l’évacuation de Sonko : « Le médecin qui a établi le certificat médical est un militant de Pastef » Le ministre Abdou Karim Fofana est on ne peut plus clair sur l’évacuation de Ousmane Sonko en France exigée par les responsables de son parti, Pastef-Les Patriotes. « Le médecin qui a établi le certificat médical est un militant de Pastef »

Ousmane Sonko, le leader du parti Pastef et chef de l’opposition sénégalaise, a été hospitalisé jeudi 16 mars au soir après une altercation avec les forces de l’ordre.



« Depuis que les FDS m’ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas ventre et j’éprouve des difficultés respiratoires », s’est-il expliqué.



Après les responsables de son parti et des membres de la société civile, qui se sont exprimés en faveur de son évacuation à l’étranger, car étant mal en point, le porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana a aussi réagi au sujet de cette nouvelle du bulletin de santé du maire de Ziguinchor.



« Nous entendons beaucoup parler d’évacuation sanitaire. Je rappelle que l’évacuation sanitaire au Sénégal pour des personnes qui sont sous contrôle judiciaire est réglementée. »



« Vous ne pouvez pas aller chez un médecin militant qui tient une clinique et qui indique qu’il ne reçoit que des militants d’un parti politique pour vous faire une attestation ou un certificat médical qui vous permet d’être évacué sanitairement. Je pense qu’il faudrait qu’on soit sérieux ».

