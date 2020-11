Abdou Karim Fofana, un départ intriguant

S’il y a une perte d’un poste ministériel qui intrigue, c’est celle de l’ex-ministre de l’Urbanisme Abdou Karim Fofana. L’homme avait réussi en moins de deux ans de présence dans l’attelage du gouvernement, à éclipser tous les autres ministres de Macky Sall, constatent nos confrères du journal "Le Témoin".



Question visibilité médiatique, en tout cas. Au fur et au moulin surtout dans le cadre de la prise en charge du combat contre l’occupation anarchique de l’espace public et pour le renouveau urbain, le natif du Point E était sur tous les fronts. N’oublions pas encore celui du grand projet de 100.000 logements sociaux de Macky Sall, qu’il n’a pas malheureusement réalisé.



C’est sans doute son échec dans la réalisation de ce projet-phare du président, qui explique son limogeage. Pourtant, l’homme avait atteint une bonne cote de popularité du fait de son obstination à nettoyer les vastes écuries d’Augias qu’étaient devenues les villes de notre pays. Lui-même comprenait qu’il satisfaisait une certaine curiosité, pour ne pas dire sympathie, au niveau de la jeunesse.



Alors, Abdou Karim Fofana avait appuyé sur l’accélérateur. Cet excès de vitesse lui a-t-il coûté son fauteuil moëlleux du ministère de l’Urbanisme ? En tout cas, il a reçu en guise de sucette de consolation, un strapontin de garage, genre ministre en charge du suivi du PSE. Seul Macky Sall peut expliquer certainement ce coup de sabre sur la tête d’un de ses ministres les plus populaires en ce moment. D’ailleurs, au niveau des réseaux sociaux, on va jusqu’à penser qu’être travailleur est suspect dans le « Mackyland ». On n’ose pas parler d’une jalousie. On n’a rien dit, ni rien écrit.

