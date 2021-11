Abdou Karim Guèye sur la sortie de Pape Alé Niang: "Ousmane Sonko est mort depuis qu'il a décidé de se battre pour son pays. Il doit.."" Pape Alé Niang avait révélé il y a quelques jours, qu’une réunion a été tenue pour éliminer Ousmane Sonko. Le journaliste est allé plus loin en déclarant que le leader du Pastef risque de recevoir une balle perdue. L'activiste Abdou Karim Guèye semble être en phase avec lui. "Ousmane Sonko est mort depuis qu'il a décidé de se battre pour son pays. Il doit en être conscient. La déclaration de Pape Alé Niang ne doit pas le pousser à reculer... Il n'a qu'à descendre dans la rue et manifester comme tous les citoyens. Macky Sall est le plus petit parmi ceux qui veulent éliminer Sonko", cogne Karim Xrum Xax.

