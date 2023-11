Abdou Karim Sall, DG de l’Artp : « Sur le plan du leadership et de la diplomatie, le Président Macky Sall, dont le combat valorise l’Afrique et les Africains, est imbattable » Abdou Karim Sall, actuel Directeur de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) se rappelle de son choix d’accompagner Macky Sall depuis la coalition « Dekkal Ngor ». Il ne manque pas de souligner les multiples qualités du Chef de l’Etat, dont il estime qu’il a toutes les qualités et compétences. En plus d’être un intellectuel de haut niveau, Macky Sall, indique-t-il, est un homme serein, qui sait bien prendre des décisions. L’ancien Ministre de l’Environnement et du Développement durable relève que le Président Sall a été d’abord, choisi par les Sénégalais pour son programme et l’espoir qu’il suscitait. Mais, en 2019, il a été réélu sur la base des résultats et de sa volonté manifeste de conduire le pays vers l’émergence. Il se dit impressionné par le comportement républicain du Chef de l’Etat. Auquel il voue un grand respect, tout en promettant que personne ne prendra jamais à défaut sa loyauté.

Abdou Karim Sall, Maire de Mbao, natif d’Orkodjéré, département de Kanel, devenu ingénieur des télécommunications a retracé son parcours académique. Il a débuté ses études dans sa localité de naissance, avant de terminer au Lycée Maurice Delafosse. Après son baccalauréat, il a bénéficié d’une bourse, lui permettant de s’envoler pour faire ses études supérieures à l’étranger. L’actuel Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp) a débuté sa carrière professionnelle à la Sonatel.



Ainsi, il a travaillé dans cette société de téléphonie durant 17 ans. A l’arrivée du Président Sall au pouvoir, il a occupé plusieurs hautes fonctions et responsabilités dans le domaine des Télécom, avant d’atterrir l’Artp de 2014 à 2019. Après la réélection du Président Sall en 2019, il devient membre de son premier gouvernement. Bénéficiant de la parfaite confiance du Chef de l’Etat, il a été à nouveau nommé, Ministre de l’environnement et du développement durable. Après 4 ans à ce poste, il a été réaffecté à l’Artp.



Le Maire de Mbao ne cesse de remercier le Président de la République, Macky Sall qui relève que son passage à l’Artp et de son passage au Ministère, l’ont permis de mieux comprendre l’environnement du travail et des travailleurs. Entre une et deux semaine après son 2e retour à l’Artp, il instauré 10 priorités, dont les 80% ont été réalisées. Sur ce, il remercie tous les salariés de l’Artp. Revenant sur son poste électif de Maire à Mbao, Abdou Karim Sall promet de tout faire pour mériter la confiance des populations de sa Commune.



Avec beaucoup de subtilité dans son discours, Abdou Karim Sall précise qu’aucun des présidents du Sénégal, prédécesseurs de Macky Sall n’a fait mieux que lui dans ce pays. Il cite en exemple le Ministère de l’environnement, dont il avait la gestion. Il se rappelle que la classification des forêts date de l’époque coloniale. Et, Macky Sall reste d’ailleurs, le seul Président à classer 10 autres forêts. Sur le plan du leadership et de la diplomatie, il reste d’avis que le Président Sall, dont son combat exige le respect de l’Afrique et des Africains, est imbattable. C’est un Président chanceux qui toise ceux des plus grands pays du monde. Macky Sall, ayant fait mieux que ses prédécesseurs, retient-il, a cumulé infiniment des succès et des réussites. Il part en organisant des élections transparentes, après le respect scrupuleux de sa parole donnée.



Parlant avec une maîtrise parfaite des versets coraniques, le Maire de Mbao, loin d’être un hypocrite exprime avec persistance ses convictions. Avec des mots très mesurés, il égratigne certains détracteurs d’Amadou Ba qui semblent tenter de ramer à contre courant au choix du Président Sall. Abdou Karim Sall, très engagé politiquement promet de faire des rencontres avec des militants et sympathisants du Fouta et de la diaspora comme, il a eu à le faire à Mbao. Il s’agit d’après lui, d’une manière de montrer son adhésion au choix du Président et de sa détermination à l’accompagner dans ses projets et programmes. Sous ce registre, il recadre les membres d’Apr et de la coalition qui protestent. Il voit mal cette posture regrettable pour certains des responsables politiques qui disaient se retrouver dans le choix du Président Sall.



L’ancien Ministre de l’environnement et du développement durable, conscient que le choix d’Amadou Ba est le meilleur, appelle au respect des principes et de la parole. Il n’a pas raté ceux qui pourraient être considérés comme des « traitres ». Il reconnaît que personne ne peut retirer Amadou Ba de la comptabilité du bilan de Macky Sall. Le premier Ministre connaît mieux que quiconque la vision du Chef de l’Etat. Abdou Karim Sall a fini sa sortie sur un appel à la paix. Et, il souhaite une éclatante victoire au premier Ministre, Amadou Ba, tout en priant pour un Sénégal de stabilité et de paix.



