Abdou Karim Sall, Dg de l’Artp: « Idrissa Seck ne croit pas en Dieu »

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de ARTP n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur les opposants, particulièrement Idrissa Seck. Dans un entretien avec le journal L’Observateur dans l’édition de ce lundi 18 mars, il taxe Idrissa Seck de quelqu’un qui ne croit pas en Dieu.



« C’est le camp d’Idrissa Seck qui parle de Gouvernement parallèle, mais je pense que c’est des enfantillages. On ne peut pas, dans un pays aussi démocratique que le Sénégal, à la sortie d’élections aussi transparentes, parler de Gouvernement parallèle.



Je pense que c’est insulter l’intelligence des Sénégalais. Ils ne sont pas sérieux. Dans la vie, il faut être croyant, et le candidat de la coalition Idy 2019 n’est pas un croyant. Idrissa Seck n’est pas un croyant, et je le dis pas rapport à son histoire de Bakka-Makka », lance, le patron de l’Artp.















L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos