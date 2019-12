Abdou Karim Sall : « La centrale à charbon de Bargny sera transformée au gaz »

La centrale à charbon de Bargny, objet d'une vive contestation, sera transformée au gaz à l’horizon 2023. C’est du moins ce qu’a affirmé le ministre de l’Environnement et du Développement durable, ce mardi en marge de la cérémonie de restitution du bilan du Sénégal, suite à sa participation à la COP 25 qui s’est tenue cette année à Madrid.



"Je pense qu’il faut saluer la décision du président de la République qui dit qu’il n'y aura plus de centrale à charbon au Sénégal. D’ailleurs, la centrale à charbon de Bargny sera transformée à l’horizon 2023 en centrale à gaz. Et cela va participer à la baisse de manière considérable de l’émission de carbone dans notre pays.»



Selon Abdou Karim Sall, les pays avaient demandé à ce que les programmes qui étaient initiés avant l’accord de Paris soient reversés dans l’accord. « Autant de questions qui ont suscité beaucoup de débats, mais le plus important, c’est qu’il est retenu que l’ensemble des pays, notamment dans l’accord de Paris, souhaitaient à ce qu’on baisse le niveau du réchauffement de 2 degrés à 1,5 degré », a-t-il rapporté



Toutefois, Abdou Karim Sall ne cache pas son inquiétude par rapport à l'atteinte des objectifs. « Je ne suis pas pessimiste, mais les évaluations qui ont été faites par les experts internationaux ont montré que nous sommes presque à 1,1 degré. Donc des efforts sont attendus si nous voulons atteindre l’objectif avant la fin de ce siècle ».

