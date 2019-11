Abdou Karim Sall en phase avec Macky Sall: « Moustapha Diakhaté doit quitter l'Apr » Abdou Karim Sall soutient le chef de l'Etat dans sa décision de limoger Moustapha Diakhaté de son poste de ministre-conseiller.

« J'estime que le Président a été très patient avec notre futur ex-camarade, Moustapha Diakhaté. Il s'est illustré depuis qu'il a quitté l'hémicycle », a, en effet, déclaré le ministre de l’Environnement dans l’émission Jury du dimanche su Iradio.

Et d’enfoncer le clou : « s'il poursuit sa logique, il doit quitter le navire de l'Apr. Parce que cette prétendue liberté, qu'il met tout le temps en bandoulière, n'existe pas. Moustapha n'est pas libre, il n'a jamais été libre. Nous appartenons à des sociétés, à des ensembles religieux ou associatifs, et il y a des règles qui les régissent. Quand on est en marge de ces règles, naturellement, l'autorité doit agir »



