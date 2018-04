Abdou Latif Coulibaly : « dans l’affaire Khalifa Sall, on en oublie parfois les faits »

Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly s’est prononcé sur l’affaire Khalifa Sall. Selon le ministre, dans cette affaire, on en oublie les faits.



« Dans cette affaire, les opinions exprimées, les commentaires faits font partie du jeu démocratique certes, mais seuls les faits restent déterminants. En l’espèce, les juges ont souverainement dit que les faits qui lui sont reprochés, sont établis et en ont tiré les conséquences de droit qui s’imposent. Je ne me réjouis absolument pas de ce qui lui arrive. Je suis d’autant plus peiné que j’assume une relation avec Khalifa Sall. Le droit est dit, je constate », avance-t-il.











L’Observateur

