Abdou Latif Coulibaly sur son avenir politique : « Macky Sall, c’est fini»

Entre Abdou Latif Coulibaly et l’ancien parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr), le divorce est définitif. L’ancien ministre Secrétaire général du gouvernement qui avait démissionné du gouvernement, le 3 février dernier, dans la foulée du report de la présidentielle décidé par l’ancien chef de l’Etat, Macky Sall à moins de dix heures du démarrage de la campagne électorale, a confirmé la nouvelle.



Invité de l’émission « Jury du dimanche » sur iRadio hier, dimanche 21 juillet, Abdou Latif Coulibaly a toutefois précisé au sujet de son avenir politique qu’il est « vieux pour aller créer un parti politique » mais « disposé à accompagner Amadou Ba si ce dernier crée un parti politique ». « J’ai quitté Benno et l’Apr. Macky Sall, on s’est quitté, c’est terminé. Je ne suis pas d’accord avec lui, c’est fini. J’ai quitté l’Apr », a-t-il martelé.



Avant de faire remarquer : « Si Amadou Ba crée un parti politique, il m’avait déjà parlé de sa volonté d’avoir son mouvement politique, on pourrait l’accompagner. Je n’ai pas d’élan de parti. Même si je ne suis pas actif comme tout le monde, j’ai des opinions, je peux les transmettre. Je peux en parler. C’est ça que je veux dire. Mais je ne vais pas rester un citoyen inactif, qui ne fait rien du tout. Je crois que je possède toujours mes moyens physiques, intellectuels surtout ».



SudQuotidien