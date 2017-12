Abdou Mbacké Bara Doli : « ne vous fatiguez pas, Touba ne votera que pour Me Abdoulaye Wade »

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2017

Sur la question de la sécurité à Touba, le député de Touba, Abdou Bara Doli multiplie le travail de Macky Sall dans la capitale du Mouridisme, par zéro. Face à au ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, hier, à l’Assemblée nationale, le député libéral soutient que « Touba est un réel problème sécuritaire. Les dispositifs qui sont sur place, ont été mis en place par le Président Abdoulaye Wade. Votre gouvernance laisse à désirer. 52 milliards pour des cartes d’identité qui ne peuvent même pas ouvrir un compte bancaire, c’est du gaspillage. Ne parlons même pas des arriérés de salaire pour 46 chefs de village de Touba, qui s’élèvent à plus d’un million. Je ne vois pas l’intérêt de la Direction de sécurité nationale. L’ampleur de l’incendie du Pakk Lambaye a démontré leur incompétence ».



Il enchaîne, « ce qui s’est passé lors des élections législatives est déplorable, c’était du pur sabotage, mais ne vous fatiguez pas, Touba ne votera que pour Me Abdoulaye Wade. Je suis prêt à vous donner de l’argent pour organiser à nouveau des élections ; je suis sûr de les gagner ».







Les Echos

