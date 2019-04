Abdou Mbow : « Mahammed Boun Abdallah Dionne est un homme très loyal »

Commentant la démission du Gouvernement du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, Abdou Mbow, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale a tenu à magnifier d’une part l’amitié entre le président de la république et le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et d’autre part, la loyauté sans faille du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



« Je confirme qu’il y a une amitié très forte entre le président de la République et le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Je confirme aussi que Mahammed Boun Abdallah Dionne est un homme très loyal. Il a été le Directeur de Cabinet du Président Macky Sall quand il était Premier ministre. Maintenant que le Gouvernement a démissionné, nous en profitons pour encourager et féliciter le Premier ministre. Maintenant, c’est le temps du Président et nous attendons », a déclaré il y a quelques minutes Abdou Mbow sur les ondes de Rfm.



Rappelons que le Premier ministre vient de remettre sa démission et celle de son gouvernement au président de la République. Macky Sall a tenu à remercier Mahammed Boun Abdallah Dionne et son gouvernement qui, a-t-il dit, n’ont « ménagé aucun effort pour la mise en œuvre des politiques » de l’Etat. Le chef de l’Etat a également félicité le Premier ministre « pour les résultats obtenus » et l'encourage à poursuivre les efforts entamés.



Macky Sall a également annoncé qu’il va poursuivre dès demain, la poursuite des consultations pour la formation du prochain gouvernement.













