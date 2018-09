Abdou Mbow aux leaders de l’opposition : « qu’ils aillent à la recherche de parrains, c’est mieux »

La collecte des parrains bat son plein. Et, le porte-parole adjoint de l’apr demande aux leaders de l’opposition et candidats à la présidentielle de 2019 d’investir le terrain, ‘’au lieu de se masser’’ devant le Ministère de l’intérieur pour organiser un sit-in. « Je crois que le président de la République l’a toujours dit : force restera à la loi. Nous sommes dans un pays démocratique. Et en 2018, parler de tripatouillage des élections, c’est insulter l’intelligence des sénégalais. Le Sénégal est l’un des pays en Afrique où l’on obtient les résultats à 20h.



Aujourd’hui, ils veulent se réfugier derrière, des soi-disant arrestations. Il faut qu’ils aillent à la recherche de parrains. C’est mieux pour eux. Qu’ils le veuillent ou non, le combat aura lieu », a réagi Abdou Mbow hier, en marge d’une session de formation sur le parrainage.



Enquête