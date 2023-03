Abdou Mbow dénonce l'instrumentalisation de l'institution parlementaire à des fins politiciennes Le député à l'Assemblée nationale du Sénégal et président de la Commission des Lois, du Travail, de la Décentralisation et des Droits Humains, Abdou Mbow, a vivement dénoncé l'instrumentalisation de l'institution parlementaire à des fins politiciennes.



Depuis quelques temps, on assiste à une tentative de désacralisation de la fonction de député, par des politiciens qui n'ont pas apparemment compris le pourquoi ils ont été élus. On constate de plus en plus, dans des manifestations purement politiques et partisanes, des parlementaires qui arborent l'écharpe aux couleurs nationales.



Abdou Mbow rappelle que le port de l'écharpe obéit à des règles régies par la loi organique qu'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 106 alinéa 4 de ce règlement intérieur stipule que " les députés doivent porter leur écharpe lors des cérémonies solennelles d'hommage ". Le règlement intérieur ajoute également que " l'utilisation abusive ou frauduleuse des insignes est préjudiciable des sanctions pénales prévues par la loi ".



Le député souligne que l'instrumentalisation de l'institution parlementaire à des fins strictement politiciennes et partisanes, est préjudiciable aux principes qui fondent l'état de droit. Il appelle l'Assemblée nationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour barrer la route à ses fossoyeurs de la République et de l'état de droit.



Cette prise de position d'Abdou Mbow est importante, car elle vient rappeler aux parlementaires leur mission réelle, qui est de représenter le peuple, de défendre l'intérêt général et de légiférer dans l'intérêt de tous. Le port de l'écharpe doit être un symbole de cette mission, et non pas une arme politique.

