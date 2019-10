Abdou Mbow : « le limogeage de Sory Kaba a une logique » Le 3ème vice-président de l’Assemblée nationale, membre de l'APR, n’est pas surpris par le limoge du désormais ex Directeur général des sénégalais de l’extérieur. Abdou Mbow qui a réagi à cette nouvelle sur la RFM, a confié que « ce limogeage a une logique. Le président Macky Sall avait réuni tout le monde pour leur dire de ne plus se prononcer sur cette question, mais de se consacrer plutôt à travailler pour la transformation du Sénégal ».

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, il est incompréhensible, alors qu’on est au tout début du second mandat du président Macky Sall, que les gens se mettent à parler de 3ème mandat au lieu de s’employer à faire de ce nouveau mandat une réussite, en travaillant pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l’Etat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos