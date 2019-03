Abdou Mbow répond à Barthélémy Dias : « personne ne peut tripatouiller les élections » Dans les rangs du pouvoir, les accusations de holdup électoral, émises hier par Barthélémy Dias à l’encontre du Président Macky Sall et de Aly Ngouille Ndiaye, hier, laissent de marbre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Mars 2019 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Interrogé par la RFM, le ministre de l’Intérieur n’a pas souhaité répondre à cette question, alors que Abdou Mbow considère « Idrissa Seck et ses alliés comme de mauvais perdants qui ne se remettent pas de leur défaite ». Et le député de rappeler : « les élections sont terminées, le Président de la République va prêter serment le 2 avril et on va défiler le 4. Nous sommes dans l’action, ils n’ont qu’à rester dans la parole ». Et Abdou Mbow de marteler : « personne ne peut tripatouiller les élections au Sénégal ».

