Abdou Mbow sur le refroidissement de la relation Wade-Macky: « le chef de l'Etat ne cède pas à la pression » Le porte-parole adjoint de l’Apr, s’est prononcé sur le refroidissement des relations entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, noté depuis un certain temps, après des retrouvailles en grande pompe.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

« Le président Wade a le droit de faire tout ce qu’il veut et de soutenir qui il veut. Donc, cette audience ne nous intéresse pas. Mais ce qui est clair, c’est que personne ne peut mettre la pression sur le Président Macky Sall dans des intérêts crypto-personnels », a, en effet, déclaré Abdou Mbow dans "L’Observateur", évoquant l’audience accordée par Me Wade au collectif Nio Lank, mercredi dernier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos