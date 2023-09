Abdou Ndéné Sall de l’APR avertit: «L’histoire a montré que quand le parti au pouvoir a plusieurs candidats, cela peut engendrer la défaite»

Abdou Ndéné Sall, Coordonnateur départemental de l’Alliance Pour la République (APR) de Tivaouane, par ailleurs Directeur général du Train Express Régional (TER), est d’avis que ramer à contre-courant du choix opéré par le Président Macky Sall, relève de l’irrationalité politique. Pour lui, l’heure doit être à la grande mobilisation autour du candidat Amadou Bâ, d’autant plus que « l’histoire a montré que quand le parti au pouvoir a 2 à 3 candidats, cela peut engendrer la défaite ».



« Nous avions donné carte blanche au Président Macky Sall, qui a fait son choix, la logique voudrait que toute sa famille politique se retrouve derrière son choix, en l’occurrence le Premier ministre Amadou Bâ, candidat désigné pour l’élection présidentielle de 2024 .» C’est la réaction exprimée hier à Tivaouane? par Abdou Ndéné Sall? Coordonnateur Départemental de l’Alliance Pour la République (APR) de Tivaouane, par ailleurs Directeur général du Train Express Régional (TER).



Pour lui, il ne sert à rien d’avoir beaucoup de candidats au sein du parti au pouvoir, ce n’est même pas rationnel. Il ajoute que l’histoire a montré d’ailleurs, que quand le parti au pouvoir a 2 à 3 candidats, cela peut générer la dispersion des forces et engendrer la défaite. D’après lui, l’exemple du Parti socialiste (PS) en 2000 et celui du Parti démocratique sénégalais (PDS), sont là pour corroborer cette thèse.



« Il faut qu’on se serve de ces exemples pour apporter tous les correctifs nécessaires quant aux positions prises çà et là, après que le choix du Président a été porté sur le Premier ministre Amadou Bâ. La seule décision rationnelle et politiquement rentable, c’est de faire en sorte que toute la famille politique présidentielle se mobilise autour de ce choix, pour une victoire dès le premier tour. C’est la voie indiquée pour créer les conditions d’assurer la continuité dans la gestion des politiques publiques de développement, bâtie sur le socle du PSE », a-t-il expliqué.



Il indique que tout le monde sait que le Sénégal progresse depuis l’avènement du Président Macky Sall à la tête de l’Etat et des records ont été battus dans tous les domaines, notamment les infrastructures, les réalisations de façon globale. Il a en effet levé la quasi-totalité des contraintes économiques et il convient maintenant, à ses yeux, de gérer cet héritage, pour propulser définitivement le pays dans la voie de l’émergence. Mais pour ce faire, il estime que le plus grand défi, c’est de faire en sorte que la famille politique puisse engager à l’unisson, l’élection présidentielle de 2024.



En tout état de cause, dit-il, nul ne peut nier que le Président Macky Sall a fait un bon choix, en désignant le Premier Amadou Bâ, qui est doté d’une expérience politique, mais aussi dans le cadre de la gestion des affaires de l’Etat. Il indique d’ailleurs que choix ne pouvait être plus judicieux. Mais force est aussi de dire à ses yeux que le candidat choisi, en l’occurrence Amadou Bâ, doit jouer un grand rôle dans la construction d’une large dynamique unitaire autour de lui, en allant personnellement discuter avec tous les candidats déclarés, issus de la mouvance présidentielle ; ce qui pourrait lever tous les points de discorde. Il s’agit pour lui de faire exactement comme le Président Macky Sall en 2011, avec des discussions avec beaucoup de candidats déclarés, ce qui avait permis de sceller des accords autour de sa candidature.



Pour le cas de Tivaouane, il annonce que tous les ingrédients sont aujourd’hui réunis, pour une large victoire du candidat de la majorité présidentielle dès le premier tour. Il avoue qu’il y a eu des problèmes lors des élections locales, qui avaient parfois semé des sentiments de haine entre les différents candidats issus de la coalition Benno Bokk Yakaar, puis transmis aux populations, ce qui avait engendré la défaite. Et le mal était tellement profond, que les correctifs nécessaires n’ont pas pu être apportés lors des élections législatives.



Mais, dit-il, cette page sombre est désormais tournée et pour la prochaine Présidentielle, tous les responsables sont ensemble et regardent dans la même direction, celle du candidat choisi par le Président Macky Sall.



Abdou Ndéné Sall a tenu ces propos en marge de la distribution de denrées de première nécessité, une initiative qu’il réitère chaque année à la veille de la célébration du Gamou. Selon lui, ce geste à l’endroit des populations de Tivaouane, est sans aucune distinction, pour leur permettre de bien passer le Gamou et de mettre leurs hôtes dans d’excellentes conditions de séjour. Il s’inscrit également dans une tradition bien installée dans la famille, qui se livre à cet exercice social depuis plus de 60 ans, à travers une distribution de denrées de première nécessité dans la zone du quartier Keur Masse de Tivaouane.



Selon lui, dans la vie, il faut une solidarité agissante entre les hommes, à la dimension de l’inclusion sociale, bien ancrée dans la politique du Président Macky Sall, à travers les bourses familiales, la solidarité intergénérationnelle, la carte d’égalité des chances, le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), etc. « Cette démarche alignée sur le Plan Sénégal Emergent (PSE), ne peut que nous inspirer dans la voie de la perpétuation de l’œuvre de nos aïeuls. »













L’As