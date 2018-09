Abdou Ndéné Sall : « les programmes de Gakou et de Idy sont du recopiage »

Abdou Ndéné Sall, ministre délégué, chargé des réseaux ferroviaires, dans un entretien, paru dans le journal Lequotidien a flingué les programmes de Gakou et d’Idy. Selon lui, les programmes de ces opposants sont du recopiage. « Les programmes de Gakou et d’Idy constituent du recopiage et du copier-coller. Un programme doit reposer sur une vision et, malheureusement, ni Idrissa Seck encore moins Malick Gakou ne l’ont. »



Lequotidien

