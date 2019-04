Abdoul Aziz Diop, coordonnateur adjoint du Forum civil : « le Président Macky Sall a administré une bonne leçon aux transhumants »

Coordonnateur adjoint du Forum Civil, Abdoul Aziz Diop passe à la loupe le nouveau gouvernement et se réjouit du fait que le l’équipe ne compte pas de transhumants.



Il considère que le Président Macky Sall a administré une bonne leçon aux transhumants professionnels. « Même si le Président Macky Sall a eu à faire l’apologie de la transhumance, il a administré une bonne leçon aux transhumants professionnels. Et il faut saluer le fait qu’il y a une bonne alchimie de technocrates et d’hommes politiques », estime le coordonnateur adjoint du Forum civil, dans un entretien accordé au journal L’As.

