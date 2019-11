Abdoul Ly, DG Artp : « La qualité du réseau a été médiocre et exécrable »

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

Le régulateur, conscient du dynamisme en termes de dispositions, est loin de se satisfaire de la qualité du service offert par Orange et Free qui se livrent une concurrence féroce sur le marché des télécommunications. En déplacement à Tivaouane à l’occasion du Gamou, Abdoul Ly, Directeur général de l’Artp a sévèrement taclé les opérateurs.



« Nous ne sommes pas du tout satisfaits de la qualité du réseau. Le secteur est assez animé. Mais, je pense que le débat doit être sur la qualité du réseau. Nous sortons du magal pendant lequel, malgré les moyens mis en œuvre par les opérateurs, la qualité du réseau a été médiocre. Je dirai même exécrable. Nous espérons qu’à l’occasion du Gamou, les efforts seront redoublés pour que la qualité soit au rendez-vous », végète-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos