Abdoul Mbaye : « Le parti-Etat-APR veut casser Khalifa Sall »

Dans une grande interview accordée au journal l’AS, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a estimé que le parti-Etat-APR est actuellement dans une logique d’affaiblir Khalifa Sall qui est un concurrent potentiel pour la Présidentielle de 2019. Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) reste persuadé que Macky Sall va se débarrasser de Moustapha Niasse et de Ousmane Tanor Dieng s’il gagne la prochaine présidentielle.



« Je précise que ce n’est par pas un parti-Etat-coalition, mais, c’est un parti-Etat-APR. Dans cette logique, on affaiblit les alliés en les éclatant. Khalifa Sall a deux problèmes. Il est un concurrent potentiel, il faut donc le casser les pieds. En 2019, si le Président Macky Sall est réélu, ce que je ne souhaite pas, il va se débarrasser du parti socialiste et de l’Alliance des Forces du Progrès (AFP). On l’appellera recomposition de la majorité présidentielle. Je suis persuadé que les fers sont au feu. », a déclaré l’ancien Premier ministre de Macky Sall.