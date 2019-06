Abdoul Mbaye: "On veut me mettre en prison, mais c'est peine perdue"

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

A sa sortie du palais de Justice de Dakar, où il était jugé dans une affaire l’opposant à son ex-épouse Aminata Diack, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a laissé éclater sa colère contre le procureur général de la Cour d’appel. Ce dernier a requis contre lui un an de prison ferme.



« Voilà 3 ans que je fais des allers et retours. C’est scandaleux, comme l’a dit mon avocat. Vous avez un procureur qui demande un an d’emprisonnement, en se trompant de nature de documents. Le document même s’il était faux, c’est un document administratif. S’il était faux, ce serait un faux d’acte authentique et lui-même n’est pas attaqué. Ce qui est attaqué, c’est la décision de justice qui a conduit à établir le document authentique. Je n’ai pas de mot pour qualifier cela », déclare le leader l’Act, qui accuse le pouvoir de chercher à le faire taire.



« On ne veut pas que je sois opposant. On a voulu me faire perdre mes droits civiques et on veut aujourd’hui me mettre en prison, à la demande de l’avocat général. Je n’ai pas peur d’aller en prison. Ce n’est pas moi seul qu’ils cherchent à faire taire. Ils veulent faire taire la vérité. Ils ne veulent pas que la vérité soit dite. Leur stratégie, c’est de m’empêcher de me présenter aux élections. Mais c’est peine perdue. Rien ne m’ébranle», assène-t-il.



Pour rappel, il est poursuivi pour faux et usage de faux dans un document administratif, complicité de faux et tentative d’escroquerie.



Le délibéré de ce procès en appel sera connu le 23 juillet prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos