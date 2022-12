Abdoul Mbaye: "Sonko leader de l'opposition? Ce sont des enfantillages..."

il y a aussi des propos qui mettent à mal cette opposition. Si on dit qu’un tel est le leader de l’opposition, il y a problème. Il faut une compétition qui va s’ouvrir. Personnellement, il n’est pas mon leader. Sonko n’est pas mon leader, ce n’est pas possible. Demain je peux être à ses côtés pour l’aider, pourquoi pas. Mais il n’est pas mon leader. Donc il faut également que l’on cesse de se mettre dans des attitudes qui détruisent l’unité de l’opposition. On doit être ensemble, « And Nawlé lagnouy Taxawal ». Mais vouloir dire que je suis le leader l’autre est le second, c’est des enfantillages. Il faut arrêter ça » , a-t-il souligné.



Il invite ses camarades de l’opposition à se ressaisir pour faire face au président Macky Sall et son régime. « Évidemment, il y a l’opposition en ordre dispersé, ça il faut le regretter surtout lorsque pour une fois on a été en mesure par l’inter-coalition de parler d’une voix, on a mis en minorité pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, un régime en place à l’Assemblée nationale. Et on n’est pas capable de retenir cette leçon principale. Je trouve ça triste.



Mais on est tout de suite, de nouveau, dans des démarches je suis candidat, je suis candidat… Attention, il y a une partie de l’opposition qui continue de dépendre de son unité et de son rassemblement. J’y ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d’efforts »,