Abdoul Mbaye: «Tant pis pour ces députés qui votent la réduction de leurs pouvoirs à une majorité écrasante » L’ancien Premier ministre a réagi au vote du projet de loi supprimant le poste de Premier ministre, samedi, par l’Assemblée nationale. « Tant pis pour Macky Sall qui a choisi d’être responsable de tout et donc toujours d’être en première ligne : ce n’est pas du courage, c’est de la démonstration de force, avant lui Goliath », a indiqué Abdoul Mbaye sur page Facebook.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mai 2019 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

« Dommage pour la démocratie sénégalaise que fait reculer cette quatrième révision constitutionnelle en sept ans de son règne. Mais qu’au moins ils aient l’intelligence de maintenir le faux semblant d’une démocratie dirigée par un régime se présentant libéral », a encore dit le président d'Act, s'étonnant de constater que les députés votent dans leur écrasante majorité, la réduction de leurs pouvoirs. Déplorant les arrestations des manifestants, Guy Marius Sagna, Babacar Diop et Abdourahmane Sow, il écrit, « au Sénégal d’aujourd’hui on vous enferme plus de 24 heures parce que vous avez osé, les mains nues, manifester votre désapprobation face à un projet de loi.

