Abdoul Mbaye après sa condamnation: «J’attends de savoir quels biens j’ai tenté d’escroquer à mon ex épouse» Présentement hors du pays, l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, a réagi suite à sa condamnation par la Cour d’appel de Dakar, ce mardi, à un an de prison assorti de sursis, une amende d'un million de francs Cfa et cent millions de francs Cfa de dommages et intérêts, dans le procès qui l’opposait à son ex-épouse.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2019 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

Joint au téléphone, il dit ne pas comprendre la décision du juge d’appel. «J’espère que je vais enfin savoir quel est le faux document administratif dont j’aurais fait usage. Également quels biens, j’ai tenté d’escroquer à mon ex épouse», a-t-il fait savoir.



Déclaré coupable d’«usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement», le président de l’Act dit également «attendre l’écrit de la décision pour mieux comprendre ». Mbaye estime que «pour l’instant, la justice reposant sur des preuves, je n’ai eu connaissance d’aucune de ces preuves».

Source seneweb



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos