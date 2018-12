Abdoul Mbaye charge le Conseil constitutionnel et dénonce des irrégularités

Dimanche 30 Décembre 2018

''Aujourd'hui 29/12/2018, notre représentant a assisté à la vérification des parrains. Il ressort de cette vérification les éléments d'appréciation suivants :



- l'exclusion de la vérification du fichier contenant les parrains de la diaspora sous le fallacieux prétexte que ce fichier ne contenait pas la première colonne portant le rang du parrain



- une totale ignorance de la base servant de référent pour le contrôle de parrainage. Et c'est ainsi que le taux de rejets de nos parrains atteint le chiffre excessif de plus de 28% (dont 10% de doublons?????). En attendant la notification officielle prévue le mercredi 02/01/2019 à 10 Heures, nous exigeons que les doublons soient identifiés tout comme la liste référente et que les autres motifs de rejets soient détaillés.



Il est constant que malgré toutes les alertes que nous avions agitées, le processus de vérification est entaché par une non-transparence des bases de données référentes et attendons donc du Conseil Constitutionnel tous les détails explicatifs desdits rejets.



Le Bureau Politique de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail.



29/12/2018''



