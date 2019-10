Abdoul Mbaye charge le Président : « Dire que Macky Sall n'a pas droit à un 3e mandat est, désormais, un délit » Revoilà Abdoul Mbaye ! Aphone depuis quelques temps, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) est sorti de sa boîte pour réagir au limogeage de l’ex Directeur des Sénégalais de l’extérieur, qui a soutenu que le Président Macky Sall n’a pas droit à un troisième mandat.

Mardi 22 Octobre 2019 à 11:28

Dans un post sur sa page Facebook, repris par plusieurs journeaux dont L’As et Vox Populi, l’ancien Premier ministre écrit : « Dire ou écrire que Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat relève, désormais, du délit. Un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, pourtant Apr convaincu, vient de l'apprendre à ses dépens ».

