Abdoul Mbaye "recadre" Ousmane Sonko Ousmane Sonko avait déclaré que, s’il venait à être élu, le Sénégal sortirait du franc Cfa. Sans le nommer, Abdoul Mbaye a tenté de calmer les ardeurs du leader de Pastef.



Dans une note reprise par L’As, l’ancien Premier ministre suggère de substituer la technique à l’idéologie, à la politique politicienne et à l’émotion lorsqu’il s’agit de choix monétaires.



Abdoul Mbaye, un brin provocateur, signale : «Lorsqu’un anticolonialiste sénégalais ou africain méritant détient des euros, il ne les jette pas à la poubelle dans le cadre de son combat pour l’indépendance de sa monnaie. Il les change en monnaie locale et les euros finissent à la Banque centrale (Bceao). Ils deviennent des réserves.»



Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) ajoute : «C’est que l’euro a statut de monnaie de réserve mondiale. Ce n’est pas le cas du Cfa. Ce sera encore moins le cas de la monnaie sénégalaise qui pourrait le remplacer.»



Le financier concède, cependant, que le principe «domiciliation-découverts», qui lie la Bceao et le Trésor français, doit être renégocié. Si et seulement si, précise Abdoul Mbaye, ça gêne le franc Cfa ».













